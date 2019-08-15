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Микель Гонсалес
№18
Защитник
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Команда
АЕК
Возраст
35
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
Гент
3 : 0
АЕК
70'
70'
70'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 1
Гент
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд