Карлос Мартинес
№19
Защитник
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Команда
Реал
Возраст
35
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
Жирона
0 : 3
Вильярреал
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0
Вильярреал
3
был в запасе