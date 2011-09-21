Ариэль (Ариэль Науельпан)
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:00
Расинг
0 : 0
Реал
70'
70'
70'
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур