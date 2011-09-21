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Ариэль (Ариэль Науельпан)
№24
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2010/2011
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
Расинг
0 : 0
Реал
70'
70'
70'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур