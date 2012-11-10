Эрнесто Галан
№14
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:00
Эспаньол
0 : 3
Осасуна
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0
Осасуна
3
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Эспаньол
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0
Эспаньол
1
был в запасе
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0
Малага
0
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 17:00
Эспаньол
3 : 2
Райо Вальекано
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 21:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 22:30
Эспаньол
0 : 1
Атлетико
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
0
Атлетико
1
был в запасе
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 21:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
был в запасе