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Хосе Саломон Рондон
№9
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Возраст
31
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
минуты: 53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3
Краснодар
1
минуты: 53' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Спартак
1 : 0
ЦСКА
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
2 : 1
ЦСКА
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
70'
70'
70'
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
70'
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
52'
52'
52'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
52'
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
28'
28'
28'
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
28'
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
38'
38'
38'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
38'
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 20 тур