Хавьер Малагуэньо
№82
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Малага
0 : 0
Депортиво
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0
Депортиво
0
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
0
Малага
2
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Севилья
0 : 0
Малага
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
0
Малага
0
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3
Малага
0
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Малага
0
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Малага
1 : 2
Реал Сосьедад
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Осасуна
3 : 0
Малага
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3
Малага
0
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1
Реал
4
был в запасе