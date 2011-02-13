Родриго Галатто
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Малага
2 : 2
Хетафе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2
Хетафе
2
был в запасе
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Малага
2
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3
Малага
0
был в запасе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Малага
0
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Малага
1 : 2
Реал Сосьедад
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Осасуна
3 : 0
Малага
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1
Реал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
Малага
1 : 2
Севилья
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Сарагоса
3 : 5
Малага
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3
Малага
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур