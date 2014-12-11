Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Ивица Олич
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Криштиану Роналду
Патрик Шик
Эмерик Ляпорт
Антонио Рюдигер
Денис Черышев
Испания
Россия
Украина
Франция
Италия
Северная Македония
Уэльс
Бельгия
Дания
Португалия
Польша
Краснодар
Реал
Уфа
Спартак
Зенит
ЦСКА
Барселона
Крылья Советов
Химки
Манчестер Сити
Эвертон
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Матвей Сафонов
Марио Фернандес
Ивица Олич
Лига чемпионов
Станислав Черчесов
Неймар
Игорь Акинфеев
Panini
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Гастон Сангой
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Аполлон
Возраст
36
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2014/2015
2013/2014
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Вильярреал
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аполлон
0
Вильярреал
2
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аполлон
0
Боруссия
2
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Боруссия
5
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Вильярреал
4 : 0
Аполлон
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
4
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур