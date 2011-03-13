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Ив Демарец
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 28 тур
07.03.2011
07 марта 2011
пн
23:00
Депортиво
2 : 1
Реал Сосьедад
07.03.2011
07 марта 2011
пн
23:00
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
21:00
Депортиво
1 : 0
Вильярреал
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
1
Вильярреал
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Севилья
3
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
19:00
Валенсия
2 : 0
Депортиво
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2
Депортиво
0
был в запасе
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
23:00
Депортиво
1 : 0
Эркулес
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1
Эркулес
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Расинг
1 : 0
Депортиво
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Мальорка
0 : 0
Депортиво
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0
Депортиво
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
25.10.2010
25 окт. 2010
пн
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Депортиво
21'
21'
21'
25.10.2010
25 окт. 2010
пн
22:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 8 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
22:00
Реал
6 : 1
Депортиво
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6
Депортиво
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Депортиво
0 : 2
Альмерия
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 33'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0
Альмерия
2
минуты: 1' - 33' / Испания. Примера, 5 тур
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
Вильярреал
1 : 0
Депортиво
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
22:00
Депортиво
2 : 2
Хетафе
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Хетафе
2
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Севилья
0 : 0
Депортиво
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 2 тур