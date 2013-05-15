Джонатан Урретавискайя
№32
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
171
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2013 15 мая 2013 ср 21:45
Бенфика
1 : 2
Челси
15.05.2013 15 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, Финал
Бенфика
1
Челси
2
был в запасе