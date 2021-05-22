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Ибаи Гомес
№11
Нападающий
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Команда
Атлетик
Возраст
31
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
суперкубок испании
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Эльче
2 : 0
Атлетик
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
2
Атлетик
0
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Атлетик
0 : 1
Реал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0
Реал
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
Уэска
1 : 0
Атлетик
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 36 тур
Уэска
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:00
Атлетик
2 : 2
Осасуна
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2
Осасуна
2
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0
Атлетик
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
20:00
Атлетик
2 : 2
Вальядолид
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
20:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2
Вальядолид
2
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
Атлетик
2 : 1
Атлетико
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2
Атлетико
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:00
Бетис
0 : 0
Атлетик
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0
Атлетик
0
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
Атлетик
0 : 0
Алавес
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0
Алавес
0
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 30 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Атлетик
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Атлетик
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
Атлетик
1 : 1
Эйбар
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1
Эйбар
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
23:00
Атлетик
2 : 1
Гранада
07.03.2021
07 марта 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
2
Гранада
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Леванте
1 : 1
Атлетик
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
1
Атлетик
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
Атлетик
1 : 1
Вильярреал
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1
Вильярреал
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
18:15
Атлетик
1 : 1
Валенсия
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1
Валенсия
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2
Атлетик
1
был в запасе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
был в запасе
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