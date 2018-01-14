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Рауль Фернандес
№1
Вратарь
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Команда
Лас-Пальмас
Возраст
33
Рост
196
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
14:00
Леванте
0 : 1
Сельта
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
Леванте
0 : 0
Леганес
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0
Леганес
0
был в запасе
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0
Леванте
0
был в запасе
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
23:00
Малага
0 : 0
Леванте
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
0
Леванте
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:45
Леванте
0 : 5
Атлетико
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0
Атлетико
5
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Леванте
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
2
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
Леванте
1 : 2
Жирона
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Жирона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
20:30
Эйбар
2 : 2
Леванте
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
22:00
Эспаньол
0 : 0
Леванте
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
22:00
Бетис
4 : 0
Леванте
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
Леванте
3 : 0
Реал Сосьедад
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Леванте
1 : 1
Валенсия
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
Реал
1 : 1
Леванте
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:15
Леванте
2 : 2
Депортиво
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
2
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
21:15
Леванте
1 : 0
Вильярреал
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур