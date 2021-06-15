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Виссам Бен-Йеддер
№22
Нападающий
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Команда
Монако
Возраст
30
Рост
170
Вес
68
Сборная Туниса пять раз пыталась его пригласить. Раньше говорилось, что он может принять гражданство ради ЧМ-2018. Но он всегда хотел играть именно за Францию и дождался приглашения.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы
товарищеские матчи. сборные
франция. лига 1
франция. кубок
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига а
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020
15.06.2021
15 июня 2021
вт
22:00
Франция
1 : 0
Германия
15.06.2021
15 июня 2021
вт
22:00
был в запасе
Чемпионат Европы, 1 тур
Франция
1
Германия
0
был в запасе