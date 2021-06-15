Виссам Бен-Йеддер №22 Нападающий Подписаться

Команда Монако

Возраст 30

Рост 170

Вес 68

Сборная Туниса пять раз пыталась его пригласить. Раньше говорилось, что он может принять гражданство ради ЧМ-2018. Но он всегда хотел играть именно за Францию и дождался приглашения.