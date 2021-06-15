Виссам Бен-Йеддер
№22
Нападающий
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Команда
Монако
Возраст
30
Рост
170
Вес
68
Сборная Туниса пять раз пыталась его пригласить. Раньше говорилось, что он может принять гражданство ради ЧМ-2018. Но он всегда хотел играть именно за Францию и дождался приглашения.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.06.2021 15 июня 2021 вт 22:00
Франция
1 : 0
Германия
15.06.2021 15 июня 2021 вт 22:00
был в запасе
Чемпионат Европы, 1 тур
Франция
1
Германия
0
был в запасе