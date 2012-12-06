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Коронавирус
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Арри Новийо
№36
Нападающий
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Команда
Возраст
29
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Лион
2 : 0
Хапоэль Ирони
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лион
2
Хапоэль Ирони
0
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Спарта
1 : 1
Лион
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Лион
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур