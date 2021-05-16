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Соломон Кверквелия
№33
Защитник
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Команда
Ротор
Возраст
29
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига наций. лига с
лига наций. путь на евро-2020
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
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2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021
07 мая 2021
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Ахмат
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ротор
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Ротор
45'
45'
45'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
6
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
55'
55'
55'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
40'
40'
40'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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