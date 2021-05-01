Фин Бартельс
№31
Полузащитник
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Команда
Хольштайн
Возраст
34
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:30
Боруссия
5 : 0
Хольштайн
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия
5
Хольштайн
0
минуты: 1' - 68' / Германия. Кубок, 1/2 финала
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 87'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
минуты: 1' - 87' / Германия. Кубок, 1/4 финала
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
Хольштайн
1(7) : 1(6)
Дармштадт
206'
206'
206'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
206'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
1(7)
Дармштадт
1(6)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 22:45
Хольштайн
2(6) : 2(5)
Бавария
37'
206'
37'
206'
37'
206'
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 22:45
37'
206'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2(6)
Бавария
2(5)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Рилазинген-Арлен
1 : 7
Хольштайн
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рилазинген-Арлен
1
Хольштайн
7
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала