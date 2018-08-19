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Маттиас Леманн
№33
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Динамо
1 : 9
Кельн
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Динамо
1
Кельн
9
был в запасе