Карстен Ротенбах
№24
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 17:30
Санкт-Паули
2 : 2
Фрайбург
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
76'
76'
76'
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
2
Майнц
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Байер
38'
38'
38'
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
0
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Боруссия
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Санкт-Паули
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:30
Санкт-Паули
1 : 1
Гамбург
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
Санкт-Паули
0 : 1
Хоффенхайм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Санкт-Паули
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 16:30
Фрайбург
1 : 3
Санкт-Паули
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1
Санкт-Паули
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур