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Бастиан Очипка
№24
Защитник
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Команда
Шальке-04
Возраст
32
Рост
184
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
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2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 74'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 1' - 74' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
минуты: 20' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
минуты: 20' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
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