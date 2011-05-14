Фабио Морена
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Санкт-Паули
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 74'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 74' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 8
Бавария
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
1
Бавария
8
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
29.04.2011 29 апр. 2011 пт 21:30
Кайзерслаутерн
2 : 0
Санкт-Паули
29.04.2011 29 апр. 2011 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Вердер
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1
Вердер
3
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
39'
39'
39'
03.12.2010 03 дек. 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 23'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
минуты: 1' - 23' / Германия. Бундеслига, 5 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:30
Санкт-Паули
1 : 1
Гамбург
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1
Гамбург
1
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Санкт-Паули
0
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
Санкт-Паули
0 : 1
Хоффенхайм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Санкт-Паули
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 16:30
Фрайбург
1 : 3
Санкт-Паули
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1
Санкт-Паули
3
был в запасе