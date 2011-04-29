Арвид Шенк
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2011 29 апр. 2011 пт 21:30
Кайзерслаутерн
2 : 0
Санкт-Паули
29.04.2011 29 апр. 2011 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Вердер
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1
Вердер
3
был в запасе