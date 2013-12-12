Звонко Памич
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лудогорец
2
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Лудогорец
3 : 0
Динамо
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лудогорец
3
Динамо
0
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Динамо
1 : 2
Черноморец
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Черноморец
2
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур