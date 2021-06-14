Роберт Мак №20 Полузащитник Подписаться

Команда Ференцварош

Возраст 30

Рост 178

Вес 68

В 2012 году был заменен в матче за «Нюрнберг» и тут же пожаловался на словацком в соцсетях: «Футбол – это чертова политика! Ненавижу его. Гребаный тренер!» Так раскритиковал Дитера Хеккинга. Твит был удален довольно быстро, но без скандала не обошлось. Сначала Мак извинился, потом вдруг сказал, что аккаунт был взломан. Хеккинг спокойно к этому отнесся: «Молодежь совершает ошибки. Он уже извинился. Слушайте, у меня пятеро детей, я знаю, как это бывает». За «Нюрнберг» Мак после этого играл еще два года.