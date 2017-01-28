Йенс Хегелер
№13
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Бернли
2 : 0
Бристоль Сити
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бернли
2
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Кубок, 1/16 финала
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
77'
77'
77'
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала