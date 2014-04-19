Даниэль Бац
№32
Вратарь
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Команда
Эльверсберг
Возраст
30
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:30
Фрайбург
4 : 2
Боруссия
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
4
Боруссия
2
был в запасе
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:30
Фрайбург
2 : 0
Айнтрахт
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
0
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
Фрайбург
0 : 1
Боруссия
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
Боруссия
1
был в запасе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
Фрайбург
2 : 4
Аугсбург
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
2
Аугсбург
4
был в запасе
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
Фрайбург
3 : 2
Байер
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3
Байер
2
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
Фрайбург
2 : 1
Ганновер-96
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:30
Шальке-04
2 : 0
Фрайбург
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
0
был в запасе
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
был в запасе
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:30
Фрайбург
1 : 3
Штутгарт
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1
Штутгарт
3
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 3
Фрайбург
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
3
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:30
Фрайбург
0 : 3
Гамбург
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
0
Гамбург
3
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:30
Фрайбург
1 : 1
Айнтрахт
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1
Айнтрахт
1
был в запасе
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Боруссия
5 : 0
Фрайбург
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
5
Фрайбург
0
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Фрайбург
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2
Фрайбург
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Фрайбург
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
3
был в запасе