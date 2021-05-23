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Йоханн Берг Гудмундссон
№7
Нападающий
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Команда
Бернли
Возраст
30
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига а
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
87'
87'
87'
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:15
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 40'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 40' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
5'
5'
5'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
5'
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
53'
28'
53'
28'
53'
28'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
53'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур
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