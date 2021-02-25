Ник Виргевер
№4
Защитник
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Команда
ПСВ
Возраст
31
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала