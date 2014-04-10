Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Ивица Олич
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Патрик Шик
Эмерик Ляпорт
Денис Черышев
Лионель Месси
Испания
Россия
Италия
Украина
Бельгия
Франция
Северная Македония
США
Австрия
Германия
Швеция
Реал
Крылья Советов
Спартак
Уфа
Краснодар
Манчестер Сити
Химки
Шальке-04
Бавария
Тамбов
Ахмат
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Серхио Рамос
Ивица Олич
Россия
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Лига чемпионов
РПЛ
Станислав Черчесов
Игорь Акинфеев
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Эстебан Альварадо
№23
Вратарь
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Возраст
32
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
Бенфика
2 : 0
АЗ Алкмаар
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
03.04.2014
03 апр. 2014
чт
22:05
АЗ Алкмаар
0 : 1
Бенфика
03.04.2014
03 апр. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
АЗ Алкмаар
0
Бенфика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
АЗ Алкмаар
1 : 1
Слован
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Слован
0 : 1
АЗ Алкмаар
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Слован
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала