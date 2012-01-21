Адам Немец
№37
Нападающий
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Команда
Виллем II
Возраст
35
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
Кайзерслаутерн
0 : 0
Вердер
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
0
Вердер
0
был в запасе
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Ганновер-96
68'
68'
68'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:30
68'
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
1
Ганновер-96
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:30
Боруссия
1 : 1
Кайзерслаутерн
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 17:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Герта
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
1
Герта
1
был в запасе
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 0
Кайзерслаутерн
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:30
Кайзерслаутерн
0 : 2
Байер
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
0
Байер
2
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур