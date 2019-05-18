Иво Иличевич
№16
Полузащитник
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Команда
Нюрнберг
Возраст
34
Рост
174
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
87'
87'
87'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5
Нюрнберг
1
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 4
Боруссия
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
0
Боруссия
4
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 19:00
Нюрнберг
1 : 1
Бавария
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1
Бавария
1
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Нюрнберг
3 : 0
Аугсбург
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
3
Аугсбург
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:30
Айнтрахт
1 : 0
Нюрнберг
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
0
был в запасе