Иржи Билек
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 19:30
Кайзерслаутерн
3 : 1
Майнц
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
3
Майнц
1
был в запасе