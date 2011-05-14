Данни Фухс
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Кайзерслаутерн
3 : 2
Вердер
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кайзерслаутерн
3
Вердер
2
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур