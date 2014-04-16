Флориан Дик
№23
Защитник
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Команда
Кайзерслаутерн
Возраст
36
Рост
184
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:30
Бавария
5 : 1
Кайзерслаутерн
56'
56'
56'
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Бавария
5
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала