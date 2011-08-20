Мануэль Хорниг
№14
Защитник
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Команда
Арминия
Возраст
38
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур