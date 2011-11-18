Марко Кналлер
№27
Вратарь
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Команда
Зандхаузен
Возраст
34
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:30
Кайзерслаутерн
0 : 2
Байер
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
0
Байер
2
был в запасе