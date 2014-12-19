Петар Слискович
№25
Нападающий
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Команда
Галлешер
Возраст
30
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1
Бавария
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
0
Майнц
0
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:30
Майнц
1 : 1
Штутгарт
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
1
Штутгарт
1
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Вердер
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1
Вердер
2
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Аугсбург
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2
Аугсбург
1
был в запасе