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Марко Калиджиури
№33
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
37
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Бавария
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
0
Бавария
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:00
Айнтрахт
3 : 1
Майнц
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:00
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3
Майнц
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 78'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
2
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 78' / Германия. Бундеслига, 14 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
был в запасе
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
минуты: 1' - 85'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 85' / Германия. Бундеслига, 12 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 0
Байер
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1
Байер
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Айнтрахт
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
2
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 10 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 3
Шальке-04
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:30
Айнтрахт
0 : 4
Штутгарт
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0
Штутгарт
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
21:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:30
Айнтрахт
1 : 1
Нюрнберг
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
16:30
Гамбург
4 : 0
Айнтрахт
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4
Айнтрахт
0
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Айнтрахт
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0
Айнтрахт
2
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
18:30
Боруссия
2 : 1
Айнтрахт
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
18:30
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 2 тур
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
19:30
Айнтрахт
0 : 1
Вердер
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
19:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
0
Вердер
1
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 1 тур