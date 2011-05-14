Мартин Пикенхаген
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
49
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Санкт-Паули
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
Шальке-04
1 : 3
Майнц
07.05.2011 07 мая 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1
Майнц
3
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Майнц
3 : 0
Айнтрахт
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3
Айнтрахт
0
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:30
Нюрнберг
0 : 0
Майнц
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0
Майнц
0
был в запасе
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 21:30
Майнц
1 : 0
Боруссия
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
1
Боруссия
0
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
Майнц
1 : 1
Фрайбург
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
1
Фрайбург
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Майнц
1
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:30
Майнц
0 : 1
Байер
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
Боруссия
2 : 3
Майнц
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 25' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
2
Майнц
3
минуты: 25' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:30
Майнц
0 : 1
Ганновер-96
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
0
Ганновер-96
1
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1
Майнц
0
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
0
Боруссия
2
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:30
Байер
0 : 1
Майнц
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0
Майнц
1
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Майнц
0 : 1
Гамбург
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
0
Гамбург
1
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 16:30
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
4
Хоффенхайм
2
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
Бавария
1 : 2
Майнц
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1
Майнц
2
был в запасе
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2
Кельн
0
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Майнц
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0
Майнц
2
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:30
Майнц
2 : 1
Кайзерслаутерн
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 4
Майнц
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
3
Майнц
4
был в запасе