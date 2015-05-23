Мохаммед Абделлауе
№25
Нападающий
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Команда
Волеренга
Возраст
35
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Падерборн
1 : 2
Штутгарт
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1
Штутгарт
2
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Штутгарт
2 : 1
Гамбург
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2
Гамбург
1
был в запасе
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:30
Штутгарт
2 : 0
Майнц
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
2
Майнц
0
был в запасе