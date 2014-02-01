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Вилли Евсеев
№8
Полузащитник
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Команда
Ганза
Возраст
29
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2010/2011
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
17:30
Шальке-04
2 : 1
Вольфсбург
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2
Вольфсбург
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:30
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
2
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:30
Вольфсбург
3 : 1
Штутгарт
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
3
Штутгарт
1
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Гамбург
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
1
Гамбург
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Нюрнберг
1 : 1
Вольфсбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
Вольфсбург
3 : 0
Вердер
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
3
Вердер
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:30
Аугсбург
1 : 2
Вольфсбург
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1
Вольфсбург
2
был в запасе