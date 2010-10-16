Феликс Бурмайстер
№0
Защитник
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Команда
Арминия
Возраст
31
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
3
Ганновер-96
0
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 0
Ганновер-96
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
0
был в запасе