Кристофер Авевор
№6
Защитник
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Команда
Санкт-Паули
Возраст
29
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 2
Фрайбург
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3
Фрайбург
2
был в запасе
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 2
Ганновер-96
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
0
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
17.04.2014 17 апр. 2014 чт 21:30
Айнтрахт
2 : 3
Ганновер-96
17.04.2014 17 апр. 2014 чт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2
Ганновер-96
3
был в запасе
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:30
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2
Ганновер-96
0
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 19:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3
Боруссия
1
был в запасе
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 3
Ганновер-96
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
Фрайбург
2 : 1
Ганновер-96
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 3
Нюрнберг
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3
Нюрнберг
3
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе