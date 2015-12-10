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Константинос Яннулис
№18
Защитник
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Команда
Астерас
Возраст
33
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Астерас
0 : 4
Шальке-04
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астерас
0
Шальке-04
4
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Спарта
1 : 0
Астерас
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Астерас
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
4
Астерас
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Астерас
1 : 1
Спарта
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астерас
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур