Георгиос Цавеллас
№31
Защитник
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Команда
ПАОК
Возраст
33
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:45
Бельгия
1 : 1
Греция
66'
66'
66'
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:45
66'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Бельгия
1
Греция
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь