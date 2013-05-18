Айкут Озер
№1
Вратарь
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Команда
Карабюкспор
Возраст
28
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Вольфсбург
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2
Вольфсбург
2
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Айнтрахт
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фортуна
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3
Фортуна
1
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:30
Майнц
0 : 0
Айнтрахт
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0
Айнтрахт
0
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:30
Аугсбург
2 : 0
Айнтрахт
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
0
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
0
Бавария
1
был в запасе
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:30
Гройтер Фюрт
2 : 3
Айнтрахт
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
2
Айнтрахт
3
был в запасе