Пениель Млапа
№26
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
195
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0
Боруссия
2
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
15.03.2014 15 марта 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Боруссия
2
был в запасе
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Аугсбург
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
1
Аугсбург
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
01.03.2014 01 марта 2014 сб 17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Боруссия
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1
Боруссия
1
был в запасе
07.02.2014 07 февр. 2014 пт 22:30
Боруссия
0 : 1
Байер
07.02.2014 07 февр. 2014 пт 22:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
84'
84'
84'
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:30
84'
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3
Боруссия
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Гамбург
0 : 2
Боруссия
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
1
был в запасе