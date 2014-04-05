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Коронавирус
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Пениель Млапа
№26
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
195
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0
Боруссия
2
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Боруссия
2
был в запасе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Аугсбург
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
1
Аугсбург
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Боруссия
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1
Боруссия
1
был в запасе
07.02.2014
07 февр. 2014
пт
22:30
Боруссия
0 : 1
Байер
07.02.2014
07 февр. 2014
пт
22:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
84'
84'
84'
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
20:30
84'
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3
Боруссия
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Гамбург
0 : 2
Боруссия
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
1
был в запасе