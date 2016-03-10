Филипп Дежен
№4
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Базель
0 : 0
Севилья
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
0
Севилья
0
был в запасе