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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
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Муса Чагыран
№35
Полузащитник
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Команда
Османлыспор
Возраст
28
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала