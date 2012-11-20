Чаглар Биринджи
№33
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
Галатасарай
1 : 0
Манчестер Юнайтед
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе