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Легкая атлетика
Новости
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Коронавирус
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Николай Йоргенсен
№9
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Возраст
30
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2010/2011
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
ЦСКА
0 : 0
Фейеноорд
43'
48'
43'
48'
43'
48'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Динамо
0 : 0
Фейеноорд
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Фейеноорд
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур